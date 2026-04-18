「予備校盛衰史」［著］小林哲夫予備校って何ともいえぬ切ない感じがする。1970年前後に予備校に世話になった者としては、高校でも大学でもない、?浪人?のよすがとして懐かしい。よき著者を得て、ここに予備校の歴史本ができた。年代的にも地域的にも予備校で日本を読み解く試みは、すごく挑戦的である。それは風土記風でもあり、戦国史風でもあり、また予備校講師の存在の叫びの集録でもある。とにかく面白いのですよ。経営