韓国チアガールのウ・スハンが、圧巻のボディラインで魅了した。4月17日、ウ・スハンは自身のインスタグラムを更新し、絵文字と共に数枚の写真を投稿した。【写真】韓国チア、ピチッとニットに浮かぶ“ド迫力ボリューム”公開された写真には、ミニ丈のノースリーブニットワンピースを纏ったウ・スハンの姿が収められている。タイトなデザインのワンピースが、引き締まったくびれや胸元のボリューム感を強調し、抜群のスタイルで視