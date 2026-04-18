合コンで出会った女の子への初LINEは、恋に迷える男子の悩みの種。一体、合コン後の初メッセージはどのような内容を送れば良いのでしょうか。今回は、気になる女の子との関係を深めて頂くために、「合コン後の初LINEにおける５つの注意点」をご紹介させて頂きます。【１】グループLINEで送らないこと。全員に一斉に同じ文章を送った場合、女の子に「私個人には興味がないんだな。」と思われます。ひとりひとりに丁寧に送りましょう