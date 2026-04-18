地獄の大渋滞「357」の立体化が進む千葉と都心を結ぶ大動脈である国道357号のうち、千葉県市川市で「塩浜立体」の工事が行われており、完成が近づいています。開通したらどう便利になるのでしょうか。国道357号は千葉市中央区からお台場、羽田空港を経て、横須賀市を結ぶ、全長約76kmの国道です。通称「東京湾岸道路」と呼ばれています。【画像】超便利!? これが「東京湾岸道路」ルートと工事状況です（30枚以上）東京湾