少子化の影響で、全国では小学校の閉校や統合が相次いでいます。岡山県吉備中央町でも去年3月、学校の再編に伴い9校が閉校しました。子どもたちがいなくなった校庭で、今年もサクラが花を咲かせました。 【写真を見る】【小さなサクラの物語】廃校にたたずむサクラ送り出した子どもたちの成長を喜ぶように今年も【岡山】 元気な声が聞こえなくなった校舎にもサクラは咲き誇り… 満開のソメイヨシノがひっそりとたたずんでいた