＜RBCヘリテージ2日目◇17日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会。その第2ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢で唯一出場している久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル2オーバー・69位タイに浮上し、週末を迎える。世界ランキング1位のスコッティ・シェ