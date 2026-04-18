船の安定を守るしくみと積載のルール 沈まないための安定設計と管理 船は大きな波に揺らされて傾いても、自然にもとの姿勢へ戻っていきます。この起き上がる力が船の「復原性」で、転覆しないための基本原理です。復原性は設計段階から綿密に計算され、安全な航海を支える土台になっています。 この復原性を決める中心要素が「重心」と「浮心」です。重心は船の重さの中心、浮心は浮力が働く点で水に沈んでいる部