ホルムズ海峡の封鎖解除でドル安進行もその後戻す展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は東京時間からロンドン時間朝にかけて一時１５９．５３円まで上昇。少し調整が入って１５９．００円付近でＮＹ朝を迎えた。 朝にイランがホルムズ海峡の封鎖解除を発表。米国も週末の協議再開見込みと、早期の合意に向けた動きを示したことで、有事のドル買いに対する調整が一気に進んだ。 ロンドン朝に９４ドル前