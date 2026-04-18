週末の観客動員ランキングで公開初週から6週連続1位となるなど、大ヒットを記録している『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。ドラえもんたちが地球の中心にもっとも近い海の底で大冒険を繰り広げていくドキドキワクワクのストーリーだが、そのクライマックスのカギを握るのは、しずかちゃん。そんなしずかちゃんは、5月が誕生月だ。©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADKしかも、昨年の映画公開では歴代最高