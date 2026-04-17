胸の痛みや息切れを感じたとき、「心臓の病気かもしれない」と不安になる一方で、様子を見てしまう人も少なくありません。しかし、心臓の異常は症状だけでは判断が難しく、検査によって初めて詳しい状態が分かるケースも少なくないようです。そこで、胸の痛みや息切れがあるとき、心臓にどんなことが起きている可能性があるのか詳細な状態を知るために行われる検査について、医療法人財団明理会 明理会中央総合病院院長 廣&#