バーミンガムに所属する古橋亨梧は、肩の手術でひと足先に今シーズンを終えている。少なくとも今季に関しては、名門セルティック退団以降の苦境を脱することができなかった。肩の問題は、セルティック時代から指摘されていた。それだけに、レジェンドOBのピーター・グラントは、2025年１月にクラブが日本人エースを売却したのは妥当な選択だったとの見解を示している。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、グラントは『Go R