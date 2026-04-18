博多華丸・大吉（華大）の街ブラバラエティー『華丸丼と大吉麺』（後0：55〜1：55）が19日、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送される。【番組カット】店に並んだ商品に興味津々の博多華丸・大吉＆松下奈緒今回の1時間スペシャルは、ゲストに俳優でピアニストの松下奈緒を迎え、日本を代表する避暑地・長野県軽井沢でおしゃれな春パスタを探す。オープニングから「軽井沢に女性ゲスト、しかも松下さん…いつもと違っ