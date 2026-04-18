ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』（毎週木曜後0：00〜）の公式Xが17日までに更新され、ABCの大仁田美咲アナウンサーとプロレスラーの大仁田厚のツーショットを披露した。【写真】“親戚”大仁田厚＆ABC大仁田美咲アナの貴重ツーショット「親戚らしい？と前回対面した時に喋っていた#大仁田厚さんと#大仁田美咲アナ」と紹介。2人で指を指すポーズを決めた写真を投稿した。「本番終了後、大仁田厚さんが『お前