お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が19日放送される。今回は「合理性を追求した二世帯住宅」が登場する。【スゴイ家】地下にお店!?ゆったりした空間の室内山根と遼河が訪れたのは東京都世田谷区。2023年築木造2階、RC地下1階の敷地面積217.9平方メートル、32.4坪の家だ。敷地はT字型となっている。子世帯の住宅は入っ