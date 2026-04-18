三代目J SOUL BROTHERSパフォーマー、ソロアーティスト、俳優の岩田剛典が19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜）に登場する。【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画「リモートインタビュアー」。今回のゲストは、