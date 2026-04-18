互いに「兄弟」と呼び合う吉幾三は3学年下ですが、心から親友と呼べる存在です。現役引退した直後の巨人・中畑清さんに彼を紹介されたのが、出会ったきっかけでした。「雪國」や「酒よ」などのヒット曲を出して、すっかり人気歌手になっていました。中国残留孤児の子が自分のマネジャーだった時期でした。1992年9月には日中国交正常化20周年「北京ジャパンウイーク」にゲスト出演することが決まっていました。そんな時、シンガ