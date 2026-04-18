◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-1 広島(17日、マツダスタジアム)今シーズン初先発で初勝利を挙げたDeNA・平良拳太郎投手が、試合後のお立ち台にあがりました。プロ13年目を迎えた平良投手。12日のリリーフ登板を挟み、この日今季初先発のマウンドにあがりました。2回には同点タイムリーを浴びるも、以降は力投を続け、6回1失点の好投で、今季1勝目を手にしました。投げ終えては、相手打線をわずか3安打と封じ、6奪三振の快投。要因に