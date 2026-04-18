筆者の話です。泊まりに来る父との、短い外食の時間。当たり前のように過ごしていたそのひと時に、今になって気づいたことがありました。 父のひと言 「どこか食べに行こう」 泊まりに来た父は、必ずそう声をかけてくれました。 実家が島にあるため、父は本土での仕事の前後に、よく私と夫の家に泊まりに来ていました。 早朝出勤の日は、前日の夜に来て、翌朝には静かに出ていきます。 玄関の開く音や、まだ薄暗い朝の気配