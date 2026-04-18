何気ない日のティータイムや食後のデザートには、手頃な価格で食べられるスイーツを選びたい……。そんな人には、お手頃な価格で美味しく食べられる、【シャトレーゼ】の「スイーツ」がおすすめです。特別な出来事がなくても手を出しやすい価格帯で満足度高めなスイーツが、和、洋ともに揃っていて、どれを選ぶか悩んでしまう人が多いはず。そこで今回は、普段のおやつにおすすめしたい、シャ