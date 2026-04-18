ラッシング「自分のプレーを褒めることはしたくなかった」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手とダルトン・ラッシング捕手のやり取りが話題になっている。15日（日本時間16日）のメッツ戦では先発した大谷が今季2勝目。ラッシングは8回に満塁弾を放ち、チームの8-2の勝利に貢献した。ラッシングは大谷に「ホームランを打ってこいよ」と声をかけられていたが、見事打った後のエピソードを明かした。大谷は6回を投げ2安打1失点