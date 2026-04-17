「付けるはカンタン、外すは地獄」。バイク整備ではよくあるケースだが、その代表例が電装配線のカプラーの取り外しだろう。メーカーは外すことをホントに考えて設計したのか？ と抗議したくなるような難解な配置になっていることが非常に多い。 そんな問題を一発で解決するのが「カプとる」だ。カプとるの製品概要にはこう書かれている。 ・指に負担なく・破損もさせない・特殊な先端と角度