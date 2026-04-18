4月早々に発覚した情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）の内部資料がSNSに流出した問題。番組制作会社の女性スタッフが投稿したものだったというが……。舌打ち、ため息、無表情…それ全部アウトです！「不機嫌ハラスメント」で職場の空気を壊すリスク恋愛コラムニスト・カウンセラーの堺屋大地氏は、「根深い問題がある」と指摘したうえで、今回の騒動を反面教師にして、教訓として学ぶべきだと語る。■「親しい友達」に裏切ら