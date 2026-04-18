大きく変化した日本代表への“パスウェイ”かつて、高校サッカーや大学サッカーの有望株にとって、鹿島アントラーズのユニフォームを着ることは、日本代表への最短切符を意味していた。だが、そのパスウェイ（経路）は、今や劇的な変容を遂げている。「選手の価値観は変化してきました。昔はJリーグの強いチームに行って、勝って、評価されるというのが選手たちの目標でした。その中で海外に行く選手もいるけれど、やはりJリーグ