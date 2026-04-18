フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、ＮＰＢエンタープライズが１７日に昨季まで巨人２軍監督を務め、今季は２軍公式戦に参加するオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務める桑田真澄氏が侍ジャパンＵ１２代表監督に就任すると発表したことを話題にし、「うれしかった