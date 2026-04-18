世界最高峰のプレミアリーグで戦うスター選手たちの給与から、意外な「天引き」が行われていることが明らかになった。『SPORTbible』が伝えている。2025-26シーズンの平均週給が約7万9500ポンドという華やかな世界だが、実はイエローカードを受けるたびに、一部のクラブでは選手が罰金を負担するルールが存在している。1枚につき10ポンドという、高給取りの彼らにとっては「小銭」とも言える金額だが、ピッチ上の規律が直接財布に