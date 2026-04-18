マンチェスター・ユナイテッドのU-18が、劇的な勝利で決勝進出を決めた。FAユースカップ準決勝でクリスタル・パレスと対戦した赤い悪魔は、延長戦の末に2-1で勝利。この試合の主役となったのはチド・オビだ。117分に値千金の決勝ゴールを叩き込み、チームを宿敵マンチェスター・シティとの決勝へと導いた。若き才能たちが、名門復活を予感させる勝負強さを示した。試合は終始、互いに譲らない緊張感に包まれた。均衡が破れたのは75