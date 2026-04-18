プレミアリーグ制覇を左右するマンチェスター・シティとの天王山を前に、エースのブカヨ・サカが欠場することが確定した。ミケル・アルテタ監督が記者会見で認めている。アキレス腱の問題を抱えるサカは、3月下旬から戦線を離脱したままだ。22年ぶりのリーグ優勝を目指し、首位を走るガナーズにとって、背番号7の不在は痛手となる。勝てば独走、負ければ猛追を許す大一番で、指揮官は難しい選択を迫られている。サカの代役として注