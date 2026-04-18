宝塚歌劇団花組「蒼月抄−平家終焉の契り−」「EL DESEO（エル・デセーオ）」の通し舞台稽古が17日、東京・宝塚劇場で行われ、トップ永久輝（とわき）せあ、相手娘役星空美咲が取材に応じた。滅びゆく平家を描いた芝居と、ラテンショーの共通点について、永久輝は「自分の中でいろんなものと戦い、自分と向き合った時にたどり着く場所は通ずるものがある」。星空は、和物芝居について「動きが制限されているからこそ、目の表現が大