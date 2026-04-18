◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（28）は17日、ヤクルト戦で3度目の先発で待望の来日初勝利をつかんだ。7回2安打無失点に封じ、9三振を奪った。打線は初回に今季1イニング最多となる4点を挙げるなど、3回までに7得点と強力援護。チームは今季初の3連勝を飾り、今季最多の貯金3とした。甘いマスクの笑顔が燦々（さんさん）と輝いた。ウィットリーがヒーローインタ