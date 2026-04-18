タレントのつるの剛士（50）が18日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦の関係についてつづった。【写真】似てる？モンゴル人の彼氏がいたことを明かしたつるの剛士の娘とつるの投稿で、「我が夫婦は昔からお互いまったく干渉しない」と書き出し。「私が自分の部屋に何時間籠っていようが来たことがない」とし、「コーヒー飲みいかない？と妻の部屋を覗きにいくとめっちゃ編み物してる。めっちゃいい雰囲気なのでやめときま