ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」──いよいよ３歳牡馬クラシックの初戦、ＧＩ皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）が行なわれます。大西さんは現役時代、1997年にサニーブライアンで勝っていますが、当時と比べて近年の皐月賞について、どんな印象をお持ちですか。大西直宏（以下、大西）なにしろ、時計が速い。これに尽きますね。僕が現役だった頃だと、1994年にナリタブライアンがレース史上初の２分切り（１