敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合ぶりの6号に期待がかかる。15日（同16日）の本拠地・メッツ戦では5年ぶりに投手に専念した。6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。32回2/3連続自責点ゼロの日本人先発記録も樹立。チーム