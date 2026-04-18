今夏に開催される北中米ワールドカップ（W杯）の決勝で、W杯史上初のハーフタイムショーが行なわれるようだ。同大会の決勝は、昨夏のクラブW杯決勝と同様に、アメリカのニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムが舞台となる。複数の海外メディアによれば、国際サッカー連盟のジャンニ・インファンティーノ会長が「単なるショーではなく、世界最大級のイベントの１つになるだろう」と発言。スポーツの枠を超えた体験