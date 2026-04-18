◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）西武・渡辺がパ・リーグの開幕投手では最も遅い今季初勝利を挙げた。7回4安打3失点の粘投。今季4試合目の登板で「僕が投げた試合は1試合も勝てていなかったのでうれしいですね」と胸をなで下ろした。今井がアストロズに移籍した今季は西口監督からエース格として期待される。5―3の8回に2番手の甲斐野が無死満塁のピンチをつくったが無失点で切り抜け「甲斐野さ