ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが、手術することを発表した。バンドの公式Ｘ（旧ツイッター）が１７日までに更新され、「【お知らせ】このたび、Ｄｒ．ＳＨＯＮＯが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました」と報告。「そのため、４月１９日のライブにつきましては出演を見合わせていただくこととなりました。当日はＳＨＯＮＯを除く４名での出演とさせていただきます」と