◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では死球の影響も考慮して投手専念で、打順からは外れていた。相手先発は２打席連発中と相性のいいロッキーズ・菅野智之投手（３６）。４８試合連続出塁記録も継続中で、記録更新