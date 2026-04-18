エンゼルスが１７日（日本時間１８日）、２００２年ワールドシリーズ制覇のヒーローであり、エンゼルス史上最高の選手の１人であるギャレット・アンダーソン氏が、５３歳で急逝したと発表した。エンゼルスのモレノ・オーナーは声明で「エンゼルスは、球団で最も愛された象徴の一人、ギャレット・アンダーソンの死を悼んでいます。現役時代はもちろん、その後も変わらぬプロ意識、品格、そして忠誠心で、エンゼルスファンの心に