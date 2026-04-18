小倉あずさが、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！ 小倉あずさ ©藤本和典／集英社 【プロフィール】小倉あずさ（おぐら・あずさ）2002年11月7日生まれ福岡県出身血液型＝A型身長160cm趣味＝筋トレ、カラオケ、コスプレ特技＝フラダンス、ドラム、バドミントンキャッチコピーは「コスプレ界の赤い彗星」プロコスプレイヤーとグラビア