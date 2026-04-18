4月18日（土）、東野幸治がMCを務める『ヒガシノヒトサガシ』が放送される。世の中の「こんな人いる？」をテーマに、気になる存在を徹底的に探し出す人探しバラエティ。ゲストに俳優やモデルとして活躍する大友花恋や滝沢カレン、澤部佑（ハライチ）と、個性豊かなメンバーが集結し、自由すぎる発想と鋭いツッコミが炸裂する。番組が追いかけるのは、思わずツッコミたくなる人たち。「結婚して苗字と名前が一緒になった人」や、店