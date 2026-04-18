【ブンデスリーガ第30節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 1-1(前半0-0)ケルン<得点者>[S]カロル・メッツ(69分)[ケ]ルカ・バルトシュミット(86分)<警告>[S]アンドレアス・フントンジ(71分)、安藤智哉(76分)、マティアス・ペレイラ・ラージ(87分)、ダネル・シナニ(90分+6)[ケ]サイード・エル・マラ(87分)観衆:29,546人