[4.17 ACLE準々決勝 町田 1-0 アルイテハド ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝でFC町田ゼルビアに敗れたアルイテハドのセルジオ・コンセイソン監督は試合後、記者会見で「審判が我々の今夜の相手で、日本のチームではなかった」と判定を猛烈に批判した。サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えている。試合は前半31分、町田がFWテテ・イェンギのゴールで先制したものの、後半は4-1-4-1にシ