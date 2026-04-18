[4.17 ACLE準々決勝 町田 1-0 アルイテハド ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は17日、準々決勝を行い、FC町田ゼルビアがアルイテハド(サウジアラビア)を1-0で破った。就任3年目の黒田剛監督が積み上げてきたロングスロー戦術と堅守がサウジアラビア王者にも通用し、最後は一方的な劣勢を耐えて“ウノゼロ”勝利。アジア初参戦でベスト4進出の快挙を成し遂げた。ACL初挑戦ながら東地区リーグステージを首位で突破