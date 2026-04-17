ジュンが手掛ける「アダム エ ロぺ（ADAM ET ROPÉ）」が、同グループ内のレーベル「テンカルチャー（10Culture）」と、映画監督 ウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）による1995年の作品「天使の涙」のコラボレーションアイテムを発売する。4月17日にジュンの公式オンラインストア「ジャドール ジュン オンライン（J’aDoRe JUN ONLINE）」で予約受付を開始し、4月28日から「アダム エ ロペ オム（Adam et Ropé HOMME）