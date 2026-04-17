オアシスライフスタイルグループが運営する黒Tシャツ専門店「#000T」が、日本製カットソーブランド「フィルメランジェ（FilMelange）」と共同制作した黒Tシャツ「【Exclusive】MILES」を数量限定で発売した。#000Tで取り扱っている。【画像をもっと見る】同アイテムの素材には、フィルメランジェを代表する素材「ニューリンダ天竺」を使用。世界3大高級綿のエジプト産エクストラロングステープル（超長繊維）ギザコットンを原