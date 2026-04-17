「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」とのコラボレーションコレクション「アディダス オリジナルス バイ ウェールズ・ボナー（adidas Originals by Wales Bonner）」から、2026年春夏の新作を発売した。アディダス取り扱い店舗およびアディダス公式オンラインストア、CONFIRMED アプリなどで販売している。【画像をもっと見る】同コレクションでは、サッカーカルチャー