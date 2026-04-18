女優の綾瀬はるか（41）が16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・00）に出演。最近購入し、私生活で愛用しているという意外な調理器具を明かした。今回は「疲れた体をリフレッシュ!癒やしゴチ」と題して放送された。綾瀬の「癒やし」について、進行を務める羽鳥慎一アナウンサーが「温泉卵」と紹介した。意外な「癒やし」にゴチメンバーが驚く中、綾瀬は「温泉卵作り器を買った」と明かした。続け