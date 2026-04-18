17日夜、愛知県一宮市で自転車に乗っていた男性がひき逃げされ、肋骨を折る大けがをしました。警察が逃げた車の行方を追っています。 【写真を見る】自転車に乗っていた男性が肋骨折る大けが…愛知・一宮市で重傷ひき逃げ 警察によりますと、17日午後9時ごろ、一宮市千秋町の市道で、近くに住む女性が車道に男性と自転車が倒れているのを見つけて、消防に通報しました。 男性は市内に住む自営業の69歳で、病院に運ばれましたが