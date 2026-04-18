これは、筆者が子どもの体育参観で実際に目の当たりにした出来事です。先生の注意も笑い話にしていたママ友グループを、一瞬で静まり返らせたのは、わが子の痛烈なひと言でした 体育館の隅で漂っていた“特別感” 子どもたちが一生懸命に跳び箱に挑む、体育の参観日でのことでした。 一部のママ友グループが床に座り込み、まるで自宅のように雑談を始めていたのです。 「あのお店、予約取れないんだって」「