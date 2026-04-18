アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理が３２歳の誕生日を迎えたことを明かし、ファンから祝福の声が相次いでいる。鈴木は１７日、自身のインスタグラムを更新。「３２歳バースデーライブ２０２６.４．１４」と書き出すと、ブルーのトップスに深緑色のミニ丈ボトムスを合わせ、「３２」の大きなナンバーバルーンを手に満面の笑顔を見せるショットなどをアップした。続けて、「荒幡さんとピアノと歌