モデルでタレントのローラ（３６）が、色っぽい最新姿を披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる！」と言い聞かせるようにつづる。「でもたまに小さい言い訳しちゃう時もある。。しないようにがんばる！！」と決意した。その投稿に添えたのは、背中を大胆に見せたショット。背中がほぼ見